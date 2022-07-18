Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт вечером

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемых пробок в вечерний час пик в понедельник. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила 18 июля.

«Cегодня вечером ожидаем шесть баллов, в случае сильного дождя может подняться до семи. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что на некоторых участках столичных дорог ведутся строительные работы, что также затрудняет движение, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Гидрометцентр России предупредил, что в столичном регионе в понедельник ожидаются облачность с прояснениями, местами сильный кратковременный дождь и гроза, пишет «Москва 24».