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В первой половине июля в России подорожали лишь новые авто JAC

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Фото: Commons.wikimedia.org/Rutger van der Maar
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За период с 1 по 15 июля 2022 года в России подорожали новые автомобили только одной марки, JAC. Удорожание коснулось трех моделей из пяти, отметили 18 июля аналитики агентства «Автостат».

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Больше всех выросла цена на лифтбек JAC J7. Она возросла на 400–631 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, или от 28,6% до 41,5%.

Пикап JAC Т6 стал дороже на 550–571 тыс. рублей, что на 28,8–31,4% выше прежней цены на легкий грузовик.

Кроссовер JAC S3 получил прибавку в цене от 200 до 241 тыс. рублей. В процентом выражении это 18,2–20,4%.

Что касается двух других моделей, кроссовера S7 и электромобиля iEV7S, то данных по их ценам на сайте дистрибьютора пока нет.

15 июля сообщалось, что среди новых машин китайского автопрома у россиян больше всего интересом пользуются Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. В лидерах вторичного рынка отмечены Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano. В десятке самых популярных моделей китайского автопрома в основном находятся автомобили сегмента SUV. Среди них с внушительным отрывом лидирует Geely Tugella.

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