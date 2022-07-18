В первой половине июля в России подорожали лишь новые авто JAC

За период с 1 по 15 июля 2022 года в России подорожали новые автомобили только одной марки, JAC. Удорожание коснулось трех моделей из пяти, отметили 18 июля аналитики агентства «Автостат».

Больше всех выросла цена на лифтбек JAC J7. Она возросла на 400–631 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, или от 28,6% до 41,5%.

Пикап JAC Т6 стал дороже на 550–571 тыс. рублей, что на 28,8–31,4% выше прежней цены на легкий грузовик.

Кроссовер JAC S3 получил прибавку в цене от 200 до 241 тыс. рублей. В процентом выражении это 18,2–20,4%.

Что касается двух других моделей, кроссовера S7 и электромобиля iEV7S, то данных по их ценам на сайте дистрибьютора пока нет.

15 июля сообщалось, что среди новых машин китайского автопрома у россиян больше всего интересом пользуются Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. В лидерах вторичного рынка отмечены Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano. В десятке самых популярных моделей китайского автопрома в основном находятся автомобили сегмента SUV. Среди них с внушительным отрывом лидирует Geely Tugella.