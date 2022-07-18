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Экс-тренера сборной России по футболу Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Прощание с бывшим тренером сборной России по футболу Георгием Ярцевым пройдет 19 июля в манеже Академии «Спартака», похоронят его на Троекуровском кладбище. Об этом 18 июля говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Церемония прощания начнется в 10:00.

«В 12:00 — отпевание в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — уточняется в сообщении.

15 июля экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и клуба «Спартак». Он выразил искренние соболезнования родным и близким Ярцева, а новость о его кончине назвал крайне печальной.

На официальном сайте «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ) сообщили, что матчи первого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву.

О смерти Георгия Ярцева стало известно 15 июля. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет. Его тело обнаружила дочь. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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