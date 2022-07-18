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Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области

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Квартира в деревянном рубленном жилом доме загорелась в городе Барыше в Ульяновской области. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает ulpravda.ru.

Инцидент произошел накануне, 17 июля, в 03:59 на улице Мичурина.

«Повреждена внутренняя отделка сеней на площади 4 кв. м, закопчена квартира на площади 54 кв. м. Причины пожара устанавливаются», — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что один человек погиб при пожаре в городе Конаково Тверской области. Пожар произошел в деревянном здании местной центральной районной больницы. По предварительной информации, погибший являлся пациентом.

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