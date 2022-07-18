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В Москве 20 июля проведут плановую проверку готовности систем оповещения

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Фото: mos.ru/М. Денисова
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Плановую проверку готовности систем оповещения проведут в Москве 20 июля. С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах столицы включат сигналы сирен, по громкоговорителям передадут сообщение «Внимание всем!». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник, 18 июля.

Звуковые сигналы будут длиться не больше одной минуты.

Информацию также выведут в эфир радио- и телеканалов. На экранах покажут заставку с сообщением: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Проверка нужна для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных служб в случае ЧС, в том числе техногенного и природного характера, пишет РИАМО.

В случае ЧС, чтобы проинформировать население, могут использовать радио- и телеканалы, радиоточки, терминальные комплексы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, инфраструктуру операторов связи, табло центра организации дорожного движения и мультимедийные экраны «Гормоста», передает агентство городских новостей «Москва».

В последний раз проверку готовности систем оповещения проводили в Москве и других регионах страны в октябре 2021 года, передает RT.

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