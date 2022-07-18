Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян. Список таких граждан РФ передан компетентным органам, сообщил «РИА Новости» 18 июля один из участников группы.

В документах числятся 2,5 тыс. человек.

«Передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные», — сказал он агентству, отметив, что «список достаточно обширный».

Он также посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.

Кроме того, хакер рассказал, что среди сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины есть наркозависимые люди, бывшие уголовники.

Ранее, 11 июля, участник RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что у их группы имеются секретные оперативные данные о том, что украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на черном рынке. Тогда же хакер сообщил о потерях украинских вооруженных сил. По его словам, на тот день они составляли не менее 50–70 тыс. убитыми.

До этого, 6 июля, стало известно, что хакерская группа Rahdit выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России.

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