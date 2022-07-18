Новый вид омикрон-штамма не повлияет на уровень летальности от COVID-19. Об этом сообщили в центре имени Гамалеи. Ожидается, что может только немного вырасти заболеваемость. Но это не потребует введения дополнительных ограничений, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, новый штамм может быть более заразным и быстрее преодолевает иммунитет. Он уже был обнаружен в нескольких странах Европы и в США.

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