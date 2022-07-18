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Мужчина выжил после падения с восьмого этажа во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во Владивостоке мужчина выпал с восьмого этажа, но остался жив, упав на козырек третьего этажа. Об этом представитель УМВД по Приморскому краю сообщил в понедельник, 18 июля.

«В полицию поступило сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина сначала сидел на краю бельевой решетки на 8 этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что пока информации о состоянии пострадавшего нет, пишет REGNUM.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавил собеседник.

Решение по результатам проверки будет принято в соответствии с действующим законодательством.

15 июля мужчина выпал из окна четвертого этажа торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на северо-западе Москвы на улице Сходненской, сообщает РИАМО.

34-летний посетитель выпал из окна на лестничном пролете ТРЦ «Калейдоскоп». Мужчина скончался в машине скорой помощи, пишет Life.Ru.

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