Мужчина выжил после падения с восьмого этажа во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина выпал с восьмого этажа, но остался жив, упав на козырек третьего этажа. Об этом представитель УМВД по Приморскому краю сообщил в понедельник, 18 июля.

«В полицию поступило сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина сначала сидел на краю бельевой решетки на 8 этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что пока информации о состоянии пострадавшего нет, пишет REGNUM.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавил собеседник.

Решение по результатам проверки будет принято в соответствии с действующим законодательством.

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