Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности «осадить» главу российского МИД Сергея Лаврова. О конфузе Трасс она написала 18 июля в своем Telegram-канале.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова.

Она напомнила, что попытка «дурно образованной женщины» «осадить» в феврале Лаврова в Москве закончилась позором Трасс. По словам Захаровой, тогда британский министр «не понимала, о чем говорит и путала географические названия».

«Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого её ляпа», — напомнила представитель российского МИДа.

Как продолжила Захарова, во время ланча «в отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб.

Посол Британии в РФ Дебора Броннет после провала Трасс объехала всю политологическую Москву, чтобы замять конфуз, заключила представитель МИД РФ.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова».

2 февраля Захарова заявила, что знания главы МИД Великобритании Лиз Трасс в области истории — ничто в сравнении с ее познаниями по географии. 21 января Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», после чего официальный представитель МИД РФ поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.

11 февраля политологи назвали провалом визит главы МИД Британии Трасс в Москву. Эксперты уверены, что британка уклонялась от вопросов, конкретики в ответах было мало. Не осталось без внимания даже то, как Трасс заблудилась в здании МИДа.