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Новое общественное пространство создали в Магадане

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В Магадане появился новый сквер «Купол». Его открыли в рамках празднования Дня города. Территорию у здания «Кинросс» на Парковой улице начали благоустраивать около двух лет назад, но планы изменили из-за пандемии коронавируса. Несмотря на все сложности, проект удалось завершить.

На площадке установили качели, оборудовали площадки для уличных шахмат. Сквер был создан усилиями сотрудников компании ООО «Купол майнинг сервис», сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что Магаданская область вошла в первую десятку рейтинга социального благополучия регионов. Она заняла в рейтинге третье место. На первом ЯНАО, затем идут Москва, Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область, а также Красноярский край. Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества.

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