Владельцы танкеров в Европе увеличивают транспортировку нефти из РФ до вступления санкций

Владельцы нефтяных танкеров в Европе увеличивают объемы транспортировки нефти из РФ перед вступлением в силу в декабре отложенных ограничений на российское топливо. Об этом 17 июля сообщила The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, греческие компании перевезли почти половину объемов российской нефти в мае и июне. По данным Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца суда из Греции заходили в порты РФ 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период 2021 года.

«Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после вступления в силу санкций, но в результате это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть всё высокий, а судам, вероятно, придется везти ее из более далеких мест», — приводит газета слова исполнительного директора одной из греческих судоходных компаний.

Он считает, что танкеры будут отправляться на большие расстояния, в результате зарабатывая больше денег.

Кроме того, по информации издания, в настоящее время возросли российские поставки в Азию, кроме того, Индия увеличила закупки российский нефти.

Совет Евросоюза принял 3 июня шестой пакет санкций против РФ, который включает в себя отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок отложен до декабря, на нефтепродукты — до февраля следующего года.

В тот же день в МИД РФ заявили, что Евросоюз, введя рестрикции, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Днем ранее в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек выразил мнение, что эмбарго на поставки нефти из РФ изменит мировой рынок энергоресурсов. По его словам, Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу.