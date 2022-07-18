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Лавров заявил о руководстве действиями ВСУ структурами НАТО

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Наводчики и инструкторы НАТО, судя по всему, руководят действиями украинских военных «на земле». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Об инсценировках как методе политики Запада
Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

В статье для «Известий» «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной 18 июля, он выразил надежду, что в Европе могли остаться «ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато».

Как добавил министр, российская армия, силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Они добиваются прекращения дискриминации и геноцида русских, устраняют «годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации».

При этом киевский режим, терпя поражение на поле боя, и его западные кураторы не гнушаются кровавых провокаций для «демонизации» России в глазах мирового сообщества.

«Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг», — напомнил он.

Как отметил министр, о готовящихся провокациях «с фактами в руках» предупреждает Минобороны РФ.

Как продолжил министр, Берлин и Париж, будучи гарантами Минских соглашений, ничего не сделали за семь лет, чтобы Киев начал диалог с представителями Донбасса. Поэтому требование к Москве со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца договориться с Киевом о гарантиях напрасно, такой документ уже был. «Минск-2» «убили» Германия и Франция, поделился мнением Лавров.

«Молчали западные лидеры, и когда Киев — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском — предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям», — добавил он.

16 июля Defense News сообщило, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Тренировка будет проходить на базе ВВС США в Миссисипи и, возможно, в Техасе.

В тот же день бойцы подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики захватили в виде трофеев образцы стрелкового вооружения НАТО, использовавшегося украинскими военными. 14 июля силы ЛНР взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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