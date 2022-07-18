Лавров заявил о руководстве действиями ВСУ структурами НАТО

Наводчики и инструкторы НАТО, судя по всему, руководят действиями украинских военных «на земле». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В статье для «Известий» «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной 18 июля, он выразил надежду, что в Европе могли остаться «ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато».

Как добавил министр, российская армия, силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Они добиваются прекращения дискриминации и геноцида русских, устраняют «годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации».

При этом киевский режим, терпя поражение на поле боя, и его западные кураторы не гнушаются кровавых провокаций для «демонизации» России в глазах мирового сообщества.

«Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг», — напомнил он.

Как отметил министр, о готовящихся провокациях «с фактами в руках» предупреждает Минобороны РФ.

Как продолжил министр, Берлин и Париж, будучи гарантами Минских соглашений, ничего не сделали за семь лет, чтобы Киев начал диалог с представителями Донбасса. Поэтому требование к Москве со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца договориться с Киевом о гарантиях напрасно, такой документ уже был. «Минск-2» «убили» Германия и Франция, поделился мнением Лавров.

«Молчали западные лидеры, и когда Киев — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском — предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям», — добавил он.

16 июля Defense News сообщило, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Тренировка будет проходить на базе ВВС США в Миссисипи и, возможно, в Техасе.

В тот же день бойцы подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики захватили в виде трофеев образцы стрелкового вооружения НАТО, использовавшегося украинскими военными. 14 июля силы ЛНР взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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