Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигерия допустила вступление в БРИКС
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
В Херсоне обнаружена точка украинских диверсантов для обстрела гумконвоев
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Экономика
В РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи
Мир
Канада отправила турбину для «Северного потока» в Германию
Мир
Британцы вынуждены отказаться от мяса и рыбы из-за роста цен
Мир
Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Армия
Эксперт рассказал о слабом месте украинских установок HIMARS
Мир
Лавров назвал роль Украины и Молдавии в играх Запада
Политика
Сенатор Джабаров предсказал отставку Шольца по завершении спецоперации

Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в США

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022