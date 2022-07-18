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Опасные водоросли обнаружили в Амурском заливе Владивостока

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В Амурском заливе Владивостока зафиксирована самая высокая за последние 30 лет концентрация микроводорослей. Накопление их в моллюсках может вызвать отравление.

Концентрация водорослей превышает ПДК в несколько раз. Причина неизвестна, но, как отмечают в Центре мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, возможно, организмы реагируют таким образом на климатические изменения.

Ученые пока не знают, опасны ли моллюски. Для этого необходимо их проверить, что является дорогостоящей процедурой. К тому же во всем мире сначала следят за развитием водорослей в воде, а уже потом проверяют моллюсков. Пока токсин в моллюсках не измерен, это лишь предупреждение, рассказала руководитель центра Татьяна Орлова. Она сообщила, что передала информацию в Россельхознадзор.

ИА PrimaMedia пишет, что ранее во Владивостоке зафиксировали «красный прилив». Его заметили в бухте Парис на Русском острове, где есть разрешенный для купания пляж, а также в бухте Золотой Рог в районе набережной Цесаревича. Это явление, по словам ученых, связано с цветением микроводоросли ночесветки. Она не опасна, но ее длительное цветение может привести к дефициту кислорода в морской воде.

Ранее у побережья Анапы изменился цвет воды Черного моря. Она приобрела красно-бурый оттенок. Видео и фото моря туристы выкладывают в соцсети. В комментариях они интересуются, опасно ли купаться в такой воде и почему Черное море «покраснело».

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