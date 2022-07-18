Порядка 20 пожаров потушили за выходные в лесах Хабаровского края

В Хабаровском крае лесная охрана за прошедшие выходные, 16 и 17 июля, ликвидировала 19 лесных пожаров. Очаги были зафиксированы в Аяно-Майском и Николаевском районах, их общая площадь превысила 28 тыс. га.

ИА AmurMedia сообщает, что количество возгораний в регионе серьезно уменьшилось, но общая ситуация с природными пожарами продолжает оставаться напряженной.

По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько, с утра понедельника, 18 июля, в регионе тушат три пожара на площади 2 тыс. га. Привлечено 19 единиц спецтехники. Речь идет о грозовых пожарах, до которых спасателям сложно добраться. На какие-то возгорания приходится десантироваться с воздуха.

В Ванинском и Советско-Гаванском районах края действует 4 класс пожарной опасности, а в Николаевском, Ульчском и Охотском — максимальный 5 класс. В регионе введен режим ЧС, который устанавливает запрет на посещение гражданами лесов.

Всего же с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края произошло 440 возгораний на общей площади более 390 тыс. га. Из-за стихийных грозовых пожаров эта цифра превысила прошлогодний показатель в несколько раз. На уровне правительства обсуждается вопрос о введении в крае межрегионального режима ЧС.