Что случилось в мире за ночь, 18 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 18 июля, в России и мире произошли следующие важные события: на месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела всех восьми летчиков, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились в Неваде, посол Нигерии заявил о готовности страны использовать карты «Мир» и рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — Нигерия готова использовать в стране карты платежной системы «Мир» и рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил о готовности страны использовать карты платежной системы «Мир». По его словам, финансовые учреждения страны рассматривают эту возможность и обсуждают с российскими коллегами.

Он пояснил, что обменять рубли в африканских странах вряд ли получится, поэтому с собой нужно везти наличные: доллары, евро, фунты.

Также посол сообщил о готовности Нигерии рассмотреть запрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если он поступит. Абдуллахи Шеху отметил, что пока ЛДНР не просили Нигерию об этом. Если же они обратятся, руководство страны рассмотрит их запрос, пообещал посол.

Новости Украины — президент Украины уволил генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. В видеообращении он сообщил, что принял такое решение из-за обилия фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Он заявил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

Комментируя отставки официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram о том, что «денацификация идет полным ходом».

Новости мира — на месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела всех членов экипажа

Тела всех восьми погибших членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в Греции, извлечены из-под обломков самолета в воскресенье.

Операция по обнаружению погибших на месте авиакатастрофы завершена. Тела погибших доставляют в больницу Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза. Затем их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Украинский самолет разбился в Греции в субботу, 16 июля. Первоначально сообщалось, что он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Также были сведения, что упавший Ан-12 вез оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш.

Причиной авиакатастрофы стал отказ двигателей. Пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку, после чего след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.

Новости мира — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально стали мужем и женой

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились. Пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, 16 июля.

Впервые Аффлек и Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей, а певица родила двойню.

Аффлек сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года. Официально мужем и женой пара стала впервые.

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