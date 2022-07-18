Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией

Власти Узбекистана приняли решение возобновить автобусное сообщение Ташкента с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом. Сообщение об этом было размещено 16 июля на официальном сайте министерства транспорта Узбекистана.

«C 18 июля будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом. Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong», — говорится в заявлении.

Рейсы по маршруту «Ташкент — Москва» будут осуществляться по понедельникам и четвергам, по маршруту «Ташкент-Казань» — по вторникам и пятницам, по маршруту «Ташкент-Санкт-Петербург» — по средам и субботам.

Автобусы будут начинать движение с ташкентского автовокзала в 16:00 по местному времени (14:00 мск). Стоимость поездки будет составлять 1 млн сумов, 800 тыс сумов и 1,25 млн сумов соответственно.

20 марта Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2. В стране были отменены народные гулянья по случаю празднования исламского праздника Навруза, закрыты торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе.

23 марта Узбекистан объявил о том, что закрыл государственную границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Исключения коснулись граждан иностранных государств, которые выезжали за пределы страны.

С 10 июня Узбекистан снял все ограничения, связанные с коронавирусом, для прибывающих в страну туристов. Решение было принято специальной комиссией республики на основании эпидемиологической ситуации в стране, с учетом рекомендаций министерства туризма и культурного наследия, службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья.