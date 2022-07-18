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Дело могут возбудить из-за нарушений при капремонте домов в ЕАО

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В ЕАО региональная прокуратура провела проверку исполнения требований закона при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Во время проверки выяснилось, что сроки реализации программы не соблюдаются. Найдены нарушения качества работ, ремонт домов проводится с нарушением обязательных нормативов и требований.

Прокуроры внесли 18 представлений об устранении нарушений, в суд направлено четыре иска, в двух случаях рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Перед НКО-Фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО» удалось погасить задолженность на сумму 8,97 млн рублей.

В областном надзорном ведомстве ИА EAOMedia сообщили, что в 2021 году на территории автономии отремонтировали семь многоквартирных домов из 15 запланированных в 2020 году. В этом году завершен ремонт шести домов.

В Биробиджане активно продолжаются ремонтные работы на подъездах к городу. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в этом году должны привести в порядок автодорогу «Западный подъезд к Биробиджану». Ее протяженность составляет 10 км. Также планируется отремонтировать участок восточного подъезда протяженностью 9 км.

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