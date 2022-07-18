Юристы разъяснили порядок получения вычета при покупке жилья

Налоговый вычет при покупке жилья невозможно получить в том случае, если оно было оплачено за счет субсидий или средств работодателя. Об этом 18 июля рассказали юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева и управляющий партнер «Легес-бюро» Мария Спиридонова.

Россияне могут вернуть часть уплаченных в виде налогов денежных средств после покупки жилья. Максимальная сумма вычета составляет 260 тыс. рублей при лимите имущественного вычета в 2 млн рублей и 390 тыс. рублей с 3 млн рублей при использовании ипотеки. Она обратила внимание на то, что вычет полагается только при уплате налогов с доходов по ставке 13% или 15%.

«Нельзя получить налоговый вычет, когда оплату за приобретение жилья произвел работодатель, или оно было куплено за счет бюджетных средств и за счет маткапитала. В случае с маткапиталом в этой ситуации из общей стоимости сделки вычитается его сумма, и вычет можно получить только на оставшуюся сумму», — объяснила управляющий партнер «Легес-бюро» Мария Спиридонова в беседе с «РИА Недвижимость».

Варсеева добавила, что вычет также не выплачивается с доходов по операциям с ценными бумагами, дивидендов иностранных компаний, выигрышей в лотерею и азартных игр. Это же касается и пенсий, так как они не облагаются налогом на доходы физических лиц. При этом пенсионер может получить вычет в том случае, если, например, сдает квартиру официально и платит налог, подытожила Варсеева.

30 декабря 2021 года юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров рассказал о том, что с 1 января 2022 года граждане РФ смогут получить спортивный налоговый вычет. Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год. Подобным образом можно сэкономить не более 15,6 тыс рублей в год, пояснил юрист.