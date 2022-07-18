Границы ТОР на Дальнем Востоке расширят

Правительство РФ расширит границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Это будет сделано за счет включения дополнительных участков и части акватории Авачинской губы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подобное расширение создаст условие для запуска новых инвестиционных продуктов, считают в кабинете министров.

Кроме того, как пишет ИА AmurMedia, подписано постановление правительства о расширении ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае и ТОР «Свободный» в Приамурье. Так, в «Николаевске» на инвестиции модернизируют морской порт в поселке Охотск, вложив в это более 140 млн рублей, а в «Свободном» построят комплекс сжижения природного газа. В этот проект объем инвестиций превысит 1,1 млрд рублей.

Еще одно постановление расширяет границы ТОР «Забайкалье». В Чите планируется построить новый микрорайон в рамках программы «Дальневосточный квартал». Инвестиции в проект оцениваются в 36,2 млрд рублей. Компания-застройщик получит статус резидента территории опережающего развития.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 ТОР. Количество резидентов — 587, объем инвестиций оценивается в сумму, превышающую 4,6 трлн рублей. Создано почти 63 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае намерены возвести новый транспортно-логистический центр с пропускной способностью до 300 тыс. 20-футовых контейнеров в год. Центр построят около железнодорожной станции Воздвиженский на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский».