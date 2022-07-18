Клишас заявил о неотвратимости денацификации всех органов власти Украины

Денацификация всех органов киевской власти неотвратима. Такое заявление 18 июля сделал глава конституционного комитета Совета Федерации РФ, сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — высказался политик.

Таким образом Клишас прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Свое решение он обосновал тем, что со стороны ведомств, возглавляемых Бакановым и Венедиктовой, зафиксировано много фактов государственной измены сотрудников.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала отставку Баканова и Венедиктовой, назвав их денацификацией.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Издание отмечало, что украинское правительство якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией спецоперацию.

9 июля украинский лидер уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Кроме того, Зеленский освободил от должности посла в Германии Андрея Мельника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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