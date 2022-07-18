Производителям иномарок предложили вернуть клиентам деньги

Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям способ решения проблемы с гарантийным ремонтом машин: выкупить их обратно у людей по рыночной цене на текущий момент. Об этом сказано в письме организации в Ассоциацию европейского бизнеса.

Ремонт по гарантии постепенно становится фактически недоступным покупателям: запчасти не поставляют в страну. Дело в том, что зарубежные производители сами приостановили или прекратили ввоз продукции в РФ, включая необходимые детали к автомобилям. Часть компаний сослалась на сложности в логистике в условиях новой реальности.

Согласно закону «О защите прав потребителей», производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы, напомнил союз в письме в АЕБ. Для этого изготовитель предоставляет ремонт, техобслуживание товара и запчасти для продукции. Если для товара не установили срок службы, то это требование действует на протяжении 10 лет со дня его продажи.

Если поставка запчастей для ремонта и техобслуживания проданных товаров стали затруднительными, то не должно быть серьезных препятствий для того, чтобы компенсировать стоимость товаров ненадлежащего качества, считают в Союзе потребителей, причем при таком подходе следует использовать ту цену, которая актуальна на момент возврата авто: производители должны направить средства дилерам, которые сделают выплату покупателям.

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