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Британцы вынуждены отказаться от мяса и рыбы из-за роста цен

Daily Mail: жителям Великобритании пришлось отказаться от мяса и рыбы из-за роста цен на продукты
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Миллионы британских семей вынуждены сократить потребление мяса и рыбы из-за роста цен на продукты. Об этом сообщила газета Daily Mail в воскресенье, 17 июля.

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По наблюдениям аналитиков Kantar, количество проданной курицы снизилось на 9,7%, говядины на 13,7%, свинины на 10,6%, баранины на 23,7% и рыбы на 11,6%.

Данные свидетельствуют, что многие британцы начали искать более дешевые источники белка, и это, вероятно, послужило росту продаж курицы. В публикации отмечается, что веганы тратят на продукты больше, чем среднестатистический житель страны.

9 июля сообщалось, что из-за стремительного роста цен на электроэнергию над британцами нависла угроза нищеты. Во избежание катастрофических последствий британским семьям понадобится серьезная поддержка со стороны властей. Однако неизвестно, сможет ли Лондон защитить население от кризиса стоимости жизни.

В конце мая The Times выразило опасение по поводу того, что миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии.

Кроме того, в апреле результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Экономические и политические санкции против РФ усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые антироссийские ограничения, в частности, в сфере энергетики. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе также существенно усилилась.

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