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У ликвидированного под Херсоном террориста нашли книгу Гитлера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский террорист, который был ликвидирован в Херсонской области, имел при себе книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Моя борьба»). Об этом 18 июля рассказал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин, который стал свидетелем операции по ликвидации бандита.

Украинского неонациста ликвидировали в ходе крупной спецоперации против диверсионно-разведывательной группы, в которую он входил. Боевик попытался скрыться от оперативной группы, но попал в засаду и был уничтожен.

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В салоне его автомобиля нашли оружие, телефоны, ноутбук, книгу «Моя борьба» и карту Херсонской области с пометками. На ней были отмечены места, где украинские неонацисты собирались устроить теракты — взрывы и убийства.

«Пойдет украинская армия в наступление, [хотели] типа сделать здесь, можно сказать, кипеж», — рассказал о планах неонацистов в регионе задержанный боевик сил специальных операций Украины.

Допросы украинских диверсантов показали, что боевики хотели запугать население региона и подготовить область к контрнаступлению украинских сил.

Потенциальные цели радикалам определяли кураторы из Службы безопасности Украины. Антитеррористическая операция российских военных спасла жизни жителей региона, особенно сотрудников местных органов власти — среди найденных улик нашлись списки на убийство как минимум четырех работников администрации области, которые не устраивали боевиков.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал тайник с оружием украинских боевиков, который нашли инспекторы российской военной автоинспекции (ВАИ) во время спецоперации по защите Донбасса. В обнаруженном схроне находились патроны, гранаты и почти сотня снарядов для гранатомета. Как рассказали военные, весь этот схрон предназначался для диверсионно-разведывательной группы украинских неонацистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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