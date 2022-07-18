Не менее четырех человек погибли при стрельбе в ТЦ Индианы

Четыре человека погибли и двое получили ранения в воскресенье, 17 июля, в торговом центре Индианы, после того как мужчина с винтовкой открыл стрельбу в фуд-корте. Один из вооруженных посетителей заведения застрелил злоумышленника, сообщила полиция.

По словам начальника полицейского управления города Гринвуд Джима Исона, мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park с винтовкой и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фуд-корте.

В общей сложности четыре человека погибли и двое получили ранения, добавил он.

Офицеров полиции вызвали в торговый центр около 18 часов в воскресенье. Сейчас здание обыскивают в поисках других жертв, но всё же склоняются к версии, что стрельба была только в фуд-корте.

По словам Исона, полиция конфисковала подозрительный рюкзак, который находился в ванной комнате рядом с фуд-кортом, пишет The Washington Post.

Очевидцы сообщали, что раздалось от 20 до 30 выстрелов за время перестрелки.

10 июля трое человек были убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Дауни (штат Калифорния).

9 июля сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли из-за стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин, США).

Ранее, 5 июля, сообщалось, что порядка 200 граждан США погибли за праздничные выходные в честь Дня независимости в результате нападений с использованием огнестрельного оружия.