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Вирусолог объяснил условия снятия статуса пандемии коронавируса

Инфекционист Сапронов: до снятия статуса пандемии коронавируса может пройти несколько лет
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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До снятия статуса пандемии коронавируса может пройти еще несколько лет, считает главный внештатный инфекционист ГМУ управления делами президента Георгий Сапронов.

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«Говорить об этом (снятии статуса пандемии. — Ред.) пока рано. Для этого в разных странах должно быть значительное снижение заболеваемости. Тогда мы сможем говорить о снятии пандемии, переходе на просто эпидемию, а потом уже на локальные вспышки. Я думаю, до этого момента еще несколько лет», — сказал он в интервью «Известиям».

О переходе коронавируса в разряд сезонных заболеваний пока тоже рано говорить, добавил Сапронов. Однако особенность вирусных инфекций заключается в том, что с увеличением скорости передачи заболевания они становятся менее патогенными для человека.

«Вирусу невыгодно уничтожать своего хозяина, ему необходимо побыстрее передаться. Поэтому в природе происходит селекция в пользу более инфекционных штаммов с высоким уровнем заражения и меньшей патогенностью для человека», — пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«До снятия статуса пандемии может пройти еще несколько лет»

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