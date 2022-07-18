Вирусолог объяснил условия снятия статуса пандемии коронавируса

До снятия статуса пандемии коронавируса может пройти еще несколько лет, считает главный внештатный инфекционист ГМУ управления делами президента Георгий Сапронов.

«Говорить об этом (снятии статуса пандемии. — Ред.) пока рано. Для этого в разных странах должно быть значительное снижение заболеваемости. Тогда мы сможем говорить о снятии пандемии, переходе на просто эпидемию, а потом уже на локальные вспышки. Я думаю, до этого момента еще несколько лет», — сказал он в интервью «Известиям».

О переходе коронавируса в разряд сезонных заболеваний пока тоже рано говорить, добавил Сапронов. Однако особенность вирусных инфекций заключается в том, что с увеличением скорости передачи заболевания они становятся менее патогенными для человека.

«Вирусу невыгодно уничтожать своего хозяина, ему необходимо побыстрее передаться. Поэтому в природе происходит селекция в пользу более инфекционных штаммов с высоким уровнем заражения и меньшей патогенностью для человека», — пояснил эксперт.

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«До снятия статуса пандемии может пройти еще несколько лет»