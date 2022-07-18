Вице-премьер РФ заявил о выполнили более 46% союзных программ с Белоруссией

Более 46% союзных программ выполнили Россия и Белоруссия, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала «Беларусь-1».

«С одной стороны, да, это 28 союзных программ, но под ними более 900 нормативно-правовых актов, которые необходимо нам принять вместе», — добавил он.

Оверчук отметил: всё идет по графику, страны находят полное взаимопонимание.

«То, что нарабатываются документы, нормативно-правовые акты, приказы ведомственные — вот это работа. Я думаю, что осенью мы уже приступим по ряду позиций к тому, что будем принимать».

Говоря об импортозамещении, Оверчук сообщил, что страны договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут осуществляться на территории Белоруссии.

«Россия здесь, понимая ту добавленную стоимость, которой обладает Беларусь, будет предоставлять финансирование», — сказал он.

Ранее, 1 июля, Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства. Он отметил сотрудничество двух стран в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимное уважение, поддержку и учет интересов, на которых оно строится.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По их итогам было объявлено, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М» и поможет с ответом на угрозы со стороны НАТО. Путин также указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства, отметив, что теперь для них требуется реализация соответствующими ведомствами.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

28 апреля Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность