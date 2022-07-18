Производители оружия в США требуют прояснить план поставок вооружений Украине

Глава крупнейшей компании по производству оружия для Пентагона Northrop Grumman Кейти Уорден сообщила, что оружейные запасы не рассчитаны на обслуживание затянувшегося военного конфликта. Информация об этом появилась на сайте Financial Times 17 июля.

«Самое важное сейчас — получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах [по поставкам оружия Киеву] и о том, как интенсивно будут задействованы имеющиеся резервы», — сказала она.

По словам Уорден, она не слышала о том, что численность каких-либо видов вооружений подходят к концу, однако подчеркнула, что запасы никто не создавал, чтобы удовлетворить «текущий спрос» несколько лет подряд.

Northrop Grumman производит автоматизированные пушки Bushmaster и боеприпасы среднего размера, которые были переданы Украине. Также их самолет RQ-4 Global Hawk летает на украинской границе.

Еще одна компания — Raytheon — ранее объявила о том, что ей понадобится время, чтобы восполнить запасы ПЗРК Stinger, которые в больших количествах поставлялись Украине.

В публикации также отмечается, что отрасль столкнулась с нехваткой компонентов из-за нарушения глобальных цепочек поставок. Срок поставки некоторых видов продукции, по ее словам, увеличился в два-три раза. Хуже всего дела обстоят с электронными компонентами и микрочипами.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли продолжится на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавлял, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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