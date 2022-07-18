Врач рассказал об условиях изменения состава вакцины от коронавируса

Россия будет пользоваться вакциной «Спутник V» до тех пор, пока ее эффективность составляет 70–80%, рассказал в интервью «Известиям» главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«Мы создали вакцину на основании уханьского штамма», — отметил он. —«Для «Дельты» эффективность этой вакцины уже чуть ниже, для «Омикрона», возможно, еще немного ниже. Но всё равно до тех пор, пока эта вакцина будет обеспечивать хотя был 70-80% эффективности, думаю, мы ей будем пользоваться».

Если же эффективность вакцины опустится до 30%, ее состав необходимо будет изменить, уточнил он.

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