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Эксперты оценили перспективы создания российского нефтяного эталона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Формирование собственного нефтяного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств, однако начать торги на национальной платформе осенью 2023 года — сложная задача, отметили опрошенные «Известиями» аналитики.

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«Планы очень амбициозные и необходимые. Но в указанные временные параметры верится с трудом. Хотя, в отличие от прошлых лет, сегодня у РФ есть серьезный стимул — лишить радости западных партнеров установить потолок цен на российскую нефть», — считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По словам руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, должно сойтись несколько факторов: достаточные объемы физических поставок, удобство отгрузки (это должны быть морские базисы, с которых нефть можно доставлять по всему миру), а также доверие покупателей. При этом, по мнению эксперта, последний аспект — ключевой. Он предполагает, что у игроков рынка будет уверенность в качестве нефти, стабильности ее отгрузок и наличии способности у них купить и продать партии с минимальными издержками для себя.

Как сообщалось ранее, российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году. Ожидается, что торговля нефтью на национальной платформе будет запущена уже в октябре. Переговоры ведут ключевые российские министерства, производители нефти и Центробанк. Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».

Сейчас основными сортами товарной нефти являются Brent (рынки Европы и Азии), WTI (Америка) и Dubai Crude (Азия). Российские Urals и Siberian Light торгуются относительно Brent с дисконтом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пробить эталон: когда у РФ получится создать свой маркерный сорт нефти

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