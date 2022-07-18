Воронежский «Факел» вырвал ничью у «Краснодара» в первом туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на домашнем поле сыграл вничью с «Факелом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 17 июля сообщил портал «Спорт-Экспресс».

В начале встречи счет был открыт защитником «Факела» Асланом Дашаевым. На 24-й минуте «Краснодар» забил ответный гол благодаря Алексею Ионову.

За пять минут до конца первого тайма Эдуард Сперцян ударом со штрафного вывел «Краснодар» вперед. «Факел» сравнял счет на 49-й минуте встречи благодаря Ильнуру Альшину и Роману Акбашеву.

Матч завершился со счетом 2:2.

Накануне, 16 июля, вничью сыграли футбольные клубы «Ахмат» и «Спартак». В ходе матча отличились полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев и полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.

При этом матч запомнился двумя желтыми карточками защитнику красно-белых Мацею Рыбусу и удалением его с поля. Команда намерена оспаривать решения главного арбитра матча.