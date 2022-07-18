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Четыре человека погибли при столкновении двух самолетов в Лас-Вегасе

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Фото: Las Vegas Review-Journal/Rachel Aston
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Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воскресенье, 17 июля, в аэропорту Северного Лас-Вегаса, сообщила полиция города.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации, два одномоторных самолета Piper PA-46 и Cessna 172, на борту каждого из которых находилось по два человека, столкнулись во время движения в аэропорту около полудня.

«По предварительной информации, самолет Piper PA-46 готовился к посадке, когда столкнулся с Cessna 172. Piper врезался в поле к востоку от взлетно-посадочной полосы, Cessna упал в водоем», — цитирует сообщение полиции портал Review-Journal.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют обстоятельства авиакатастрофы.

14 мая в штате Флорида в США самолет Cessna столкнулся с автомобилем при попытке осуществить аварийную посадку на мост. Как заявили в Федеральном управлении авиации, одномоторный самолет, вылетевший из международного аэропорта Форт-Лодердейл с тремя пассажирами на борту, был вынужден экстренно приземлиться в связи с неисправностью двигателя. При посадке на мост воздушное судно врезалось в автомобиль, после чего произошло возгорание.

21 апреля агентство Reuters рассказало о крушении самолета в Гаити. Как отмечается в публикации, мелкомоторный самолет вылетел из Порт-о-Пренса в 15:44 по местному времени и взял курс на город Жакмель. В 16:04 по местному времени он подал сигнал бедствия и упал на оживленную улицу Route des Rails в городе Карфур.

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