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Старовойт сообщил о выполнении армией РФ задач около Сумской области

Губернатор Старовойт сообщил о выполнении ВС России задач на границе с Сумской областью
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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Армия РФ начала выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. Такое заявление 17 июля сделал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО) на границе Глушковского района с Сумской областью», — написал губернатор.

Так Старовойт объяснил громкие звуки в районе границы, призвав граждан сохранять спокойствие.

В тот же день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о том, что в стране уже освободили 253 населенных пункта от украинских боевиков. В число освобожденных поселений вошли, в частности, Новая Каменка и Стряповка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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