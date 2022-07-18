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Зеленский подтвердил задержание экс-главы СБУ по Крыму

Зеленский подтвердил задержание экс-главы СБУ по Крыму по подозрению в госизмене
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начальник Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич задержан по подозрению в государственной измене. Об этом он сообщил в видеообращении на своем Telegram-канале 17 июля.

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«Работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали бывшего руководителя главного управления СБУ в Автономной Республике Крым», — сказал он.

По словам Зеленского, Кулинича уволили еще в начале российской спецоперации.

«Как видим, это решение было абсолютно оправданным», — отметил он.

Также президент Украины добавил, что «все его [Кулинича] криминальные действия задокументированы».

Информация о задержании экс-главы СБУ по Крыму Олега Кулинича появилась 16 июля. На аресте присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк.

17 июля Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал подозрения в госизмене.

29 мая стало известно, что Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Ранее, 25 апреля, президент Украины сменил своего так называемого постоянного представителя в российском Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. Другим указом украинский лидер уволил с этой должности Антона Кориневича, а также его первого заместителя Дарью Свиридову.

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