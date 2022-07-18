Лавров предложил коллективному Западу «вернуться на землю»

Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Об этом в своей статье для «Известий» написал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права. Чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше», — написал российский министр.

Он также отметил, что «если члены западного альянса не умеют жить согласно этому принципу, не готовы выстраивать подлинно универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества, то пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными уважающими себя странами право на свободу выбора».

«Это и есть демократия — на деле, а не разыгранная на криво сколоченных политических подмостках», — подытожил Сергей Лавров.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье главы МИД РФ для «Известий»:

«Об инсценировках как методе политики Запада»