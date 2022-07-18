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В ФРГ предупредили об угрозе Третьей мировой войны из-за поставок Киеву оружия

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Фото: TASS/EPA/DAREK DELMANOWICZ
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Поставки Украине тяжелого вооружения западными странами повышают риски начала Третьей мировой войны. Такое заявление в воскресенье, 17 июля, сделала депутат бундестага Севим Дагделен, передает Global Times.

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По информации Дагделен, две трети населения Германии обеспокоены этим вопросом.

«Цель — ослабить Российскую Федерацию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — поделилась мнением депутат.

Она подчеркнула, что США готовы сражаться «до последнего украинца ради поражения России», однако это не совпадает с интересами Европы. Дагделен подчеркнула: для урегулирования ситуации вокруг Украины нужны серьезные дипломатические меры.

16 июля советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что ФРГ действует вразрез с устремлениями Украины. Он отметил, что санкционный фронт Евросоюза разрушается.

29 апреля военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express заявил, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав Третью мировую войну. По его мнению, возможными противниками РФ станут страны-соперники в сфере ядерного оружия, которое находится на вооружении стран.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. По его мнению, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

РФ продолжает специальную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения обстановки в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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