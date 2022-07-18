Младший сержант Строгов задержал диверсантов ВСУ без единого выстрела

Минобороны РФ 18 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Рядовой Тимур Соктоев выполнял боевую задачу по взятию под контроль и защиту важного стратегического объекта. После высадки и прибытия к нему десанта Соктоев занял и удерживал позицию вблизи железной дороги.

Несмотря на огонь со стороны противника, в том числе с беспилотников, Соктоев уничтожал бронетехнику и живую силу украинских боевиков. В ходе боя он лично вывел из строя два танка Т-64, одну боевую машину пехоты (БМП) и ликвидировал большое количество живой силы врага. Всего подразделение Соктоева уничтожило 12 танков, восемь БМП и более 120 украинских неонацистов.

Младший сержант Виталий Строгов охранял позиции российской батальонно-тактической группы. Во время патрулирования местности Строгов заметил трех украинских диверсантов, которых смог задержать без единого выстрела.

Ночью боевики предприняли еще одну попытку проникнуть в расположение российских войск. Строгов своевременно обнаружил неонацистов и вступил в бой, несмотря на их численное превосходство. Грамотные действия и умелое руководство младшего сержанта Строгова позволили его подчиненным продержаться до прибытия подкреплений, после чего радикалы были уничтожены.

Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов с первых дней спецоперации оказывал помощь раненым на поле боя и эвакуировал их в медицинские пункты. В течение нескольких дней группа морской пехоты, в составе которой действовал Панферов, вела ожесточенный бой с националистами, которые удерживали под контролем один из населенных пунктов.

Панферов грамотно организовал медицинское обеспечение на поле боя и оказал квалифицированную помощь более чем 60 военнослужащим, при этом 20 из них вскоре вернулись в строй и продолжили выбивать радикалов с занимаемых позиций. Смелость и решительность лейтенанта медицинской службы Панферова позволили российским пехотинцам освободить населенный пункт после затяжного боя.

17 июля Минобороны РФ рассказало о подвиге старшего лейтенанта Иванникова, который защитил понтонную переправу от украинских боевиков. Всего подразделение Иванникова отразило три атаки националистов, в ходе которых были уничтожены два вражеских танка, три боевые машины пехоты и до 20 неонацистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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