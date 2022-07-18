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Общество
Госпожнадзору исполнилось 95 лет

Госпожнадзору исполнилось 95 лет

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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18 июля Государственный пожарный надзор Федеральной противопожарной службы МЧС (Госпожнадзор) отметил 95-летний юбиле. Работников ведомства поздравил глава МЧС России Александр Куренков.

Официальная история службы началась в 1927 году, когда законодательно были закреплены функции по руководству, контролю и надзору за состоянием пожарной охраны и деятельностью пожарных организаций. На всех этапах своего становления Госпожнадзор решал важные задачи по спасению и сохранению человеческих жизней.

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Сегодня в органах Госпожнадзора работает около 13 тыс. человек, которые выполняют задачи по профилактике пожаров, реализации мер по защите населения и материальных ценностей от огня.

На их особом контроле находятся места массового скопления людей, а также разъяснительная работа с населением по мерам противопожарной безопасности. Каждый год они проводят до 750 тыс. различных проверок, выявляя при этом до 5 млн нарушений требований пожарной безопасности.

В каждом регионе существует своя специфика противопожарной работы. В частности, в Тыве сотрудникам ведомства часто приходится преодолевать большие расстояния по пересеченной местности, чтобы добраться до жителей и рассказать им о мерах по предотвращению пожаров.

«При проведении профилактических мероприятий, допустим, на территории муниципального района, для того, чтобы до каждого донести требования мер пожарной безопасности, нужно преодолевать большие расстояния. От чабанской стоянки до чабанской стоянки может быть большое расстояние, а их, как правило, у нас в районах очень много, и они разрознены. Это не так, как в городе многонаселенном: взял одну улицу и пошел по домам. Здесь нужно [ездить] от одной чабанской стоянки [до другой], с ними провести профилактическую беседу, разъяснить, объяснить, как нужно себя вести, выдать наглядный материал, чтобы им было понятно наглядно, закончить и ехать дальше», — поделился сотрудник ГУ МЧС России по Республике Тыва Павел Медведев.

27 декабря 2021 года президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что МЧС достойно, честно и добросовестно решает огромный массив задач, которые возложены на ведомство, и указал, что «по уровню профессионализма, накопленному опыту, скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели — среди лучших».

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