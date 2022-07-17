Водитель сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка на самокате в центре Москвы. Об этом 17 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел возле Дома правительства Российской Федерации. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в больницу без сознания.

О других подробностях происшествия не сообщается.

В тот же день прокуратура Самарской области сообщила о том, что в результате ДТП в Сергиевском районе погибли три человека. Инцидент произошел в 06:30 (05:30 мск) на 1104-м км. Столкнулись два легковых автомобиля — Skoda и Fiat.