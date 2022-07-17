Захарова указала Боррелю на ощущаемый Европой эффект от антироссийских санкций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об эффекте антироссийских санкций для Евросоюза (ЕС). Ее комментарий был опубликован 17 июля в Telegram-канале.
«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала она.
Захарова отметила: эффекта от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».
Днем 17 июля Жозеп Боррель в своем блоге написал, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным.
Однако днем ранее в ФРГ уже напомнили об усилении кризиса из-за эгоизма отдельных стран ЕС во времена пандемии коронавируса и выразили надежду, что в этот раз схожей ситуации удастся избежать.
Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.