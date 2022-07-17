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Захарова указала Боррелю на ощущаемый Европой эффект от антироссийских санкций

Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об эффекте антироссийских санкций для Евросоюза (ЕС). Ее комментарий был опубликован 17 июля в Telegram-канале.

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«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала она.

Захарова отметила: эффекта от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».

Днем 17 июля Жозеп Боррель в своем блоге написал, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным.

Однако днем ранее в ФРГ уже напомнили об усилении кризиса из-за эгоизма отдельных стран ЕС во времена пандемии коронавируса и выразили надежду, что в этот раз схожей ситуации удастся избежать.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.

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