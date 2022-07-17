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На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми летчиков

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Тела всех восьми погибших членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в Греции, извлечены из-под обломков самолета, сообщил в воскресенье, 17 июля, телеканал ERT1.

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Операция по обнаружению погибших на месте катастрофы Ан-12 завершена. Тела погибших доставляют в больницу Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза, после чего их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Украинский самолет разбился в Греции в субботу, 16 июля. Первоначально сообщалось, что он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Также были сведения, что упавший Ан-12 вез оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш.

Известно, что причиной авиакатастрофы стал отказ двигателей. Пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку, после чего след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.

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