Spiegel заявил о неготовности ФРГ к зиме из-за санкций против России

Электрические обогреватели пользуются большим спросом, газовые баллоны проданы, радиаторов, каминов и печей нет в наличии, дрова дорогие, как паркет в гостиной, на этом фоне Александр Нойбахер в колонке для немецкого Spiegel 15 июля рекомендует европейцам заранее готовиться к зиме.

Автор поделился, что несколько дней назад не смог купить газовый баллон для садового гриля и посетовал, что у него не осталась старая угольная печь. Он считает, что пока президент РФ Владимир Путин «не перекроет газовый кран», все будут «готовиться к катастрофе».

В тексте отмечается также, что раньше, когда Нойбахер читал несколько лет назад первые отчеты о так называемых выживальщиках, в них видели преступников, теоретиков заговора и ненормальных. Однако на прошлой неделе, он прочитал о людях, которых считают умными, потому что они выращивают себе еду и любят жить, как наши предки.

«Боюсь, что Путин сейчас смеется над нами вовсю», — иронизирует автор, напоминая, что власти рекомендуют германцам создать аварийный запас в 14 кг еды и 20 литров воды на человека в рамках «стратегии устойчивости» к чрезвычайным ситуациям.

При этом, Нойбахер подмечает, что во многих квартирах горожан нет места для хранения продуктов с расчетом на то, чтобы воздержаться от покупок в магазинах, как того хотят власти Евросоюза.

«Я не склонен к панике, но ситуация влияет и на меня. Я записался на курсы владения бензопилой в Бранденбурге на октябрь, чтобы научиться делать дрова. Но если вы хотите последовать моему примеру, должен вас разочаровать: места на этот курс полностью забронированы», — заключил автор.

В начале июля сообщалось, что камины и дровяные печи стали дефицитом в ФРГ за прошедшие несколько месяцев. Кроме того, с начала года подорожала древесина: это коснулось дров, палет, а также строительного пиломатериала. Так, стремительно растущие цены на газ и мазут на фоне украинского кризиса, а также опасения об отключении отопления привели к резко возросшему спросу на установку дополнительного источника тепла.

О риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом предупредили и аналитики крупнейшего финансового института страны Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и гораздо более высокому уровню инфляции.

Кроме того, Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что ситуация с газом в Германии по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики на 12,5%.

24 июня министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, отметил российский лидер.