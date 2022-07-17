Жилой дом сгорел в Республике Коми

В Ижемском районе Республики Коми сгорел частный жилой дом. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел накануне, 16 июля, в селе Кельчиюр на улице Центральная в 15:46. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 11 минут. В тушении участвовали восемь человек личного состава, которым помогали местные жители, и три единицы техники. Огонь был полностью ликвидирован в 16:59. Общая площадь пожара составила 75 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб при пожаре в городе Конаково Тверской области. Пожар произошел в деревянном здании местной центральной районной больницы. По предварительной информации, погибший являлся пациентом.