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В Греции на месте крушения Ан-12 из-под обломков извлекли тела трех человек

На месте крушения Ан-12 в Греции из-под обломков извлекли тела трех человек и, возможно, черный ящик
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Пожарные и военные извлекли тела трех погибших из-под обломков украинского Ан-12 и, предположительно, нашли черный ящик. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил телеканал Sky News.

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«По словам руководителя подразделения по обезвреживанию боеприпасов, обнаружены тела семи из восьми членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в субботу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент извлечены три тела.

«Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета», — сообщил телеканал.

Мэр области Пангео Филиппос Анастасиадис ранее в этот день отмечал, что с помощью дронов удалось обнаружить местонахождение шести из восьми тел, поиски двух других продолжаются.

«Тела членов экипажа будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после этого будут переданы там дипломатическим представителям Украины в Греции», — рассказал он.

Украинский самолет упал в субботу, 16 июля. Первоначально сообщалось, что он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Также сообщалось, что упавший в Греции самолет Ан-12 вез оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш.

Известно, что у самолета отказали двигатели, после этого пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку. После разрешения на посадку в аэропорту Кавалы след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.

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