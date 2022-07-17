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Извержение вулкана Сакурадзима в Японии попало на видео

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Фото: соцсети
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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил портал Crisis24.

Очевидцы в Сети поделились кадрами с места событий.

Отмечается, что извержение вулкана сопровождалось выбросом в атмосферу большого количества дыма и пепла.

Информации об ущербе и пострадавших нет.

Ранее местное метеорологическое агентство предупредило жителей в районе расположения Сакурадзимы о возможности пеплопада и закрытии дорог из-за него.

9 июля сообщалось, что Курильский вулкан Эбеко вновь выбросил в небо огромный столп пепла. Пепловый выброс произошел на высоту более 2 км в июне, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.

20 апреля на Камчатке вулкан Карымский выбросил два столба пепла на высоту до 10 тыс. м. По прогнозам ученых, выпадения пепловых осадков в населенных пунктах не будет.

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