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В Запорожской области меняют информационные указатели на русскоязычные

В Запорожской области меняют информационные указатели на въездах в населенные пункты
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Фото: Telegram/BalitskyVGA
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В Запорожской области началась замена информационных указателей на русскоязычные на въездах в населенные пункты. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

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Как сообщил Балицкий, в воскресенье обновили указатель на въезде в Запорожскую область на границе с Донецкой Народной Республикой.

«Наша область преображается не только социально и экономически, но и территориально», — написал он.

Уточняется, что украинские указатели меняются на русскоязычные.

При этом сроки завершения работ не сообщаются.

15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область потеряна для Украины навсегда и киевскому режиму необходимо смириться с этим.

По словам Рогова, большинство жителей Запорожья видят свое будущее в составе России, что подтверждается рядом социологических исследований.

14 июля Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий.

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