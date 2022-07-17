Тренер погибшего биатлониста Малиновского рассказал о его «жадности до побед»

Первый тренер погибшего при крушении вертолета на Камчатке биатлониста Игоря Малиновского Юрий Котов рассказал в беседе с «Известями» 17 июля, что спортсмен был «жадным до побед».

Тренер вспоминает, что пригласил Малиновского в спортивную секцию, когда тот был в седьмом классе, в 13 лет.

«Он сразу мне понравился своей задиристостью и жадностью до побед. Много тренировался, хотел побеждать», — поделился Котов, добавив, что в раннем возрасте спортсмен выполнял большие, взрослые объемы.

Потом, рассказал тренер, Малиновский поехал выступать в Сыктывкар на соревнования по лыжным гонкам, где занял достойное четвертое место.

«Это было такое оттолкновение в спорт, как говорится, когда он выехал на первенство России по биатлону среди юношей и занял там второе место. Серебряную медаль привез в 14 лет», — отметил мужчина, с того момента, по его словам, и начался отсчет по медалям биатлониста и его дальнейшая спортивная судьба.

Тренер вспомнил также, что на первом же чемпионате мира, в котором участвовал Малиновский, он завоевал сразу три золотые медали, потом пошли Кубки Европы, там было около 20 медалей, и «Хрустальный глобус», после чего он стал четырехкратным чемпионом Европы. Кроме того, по словам Котова, биатлонист трижды попадал в основной состав сборной России, но выходило так, что либо в этот период у него был спад, либо он заболевал. После еще нескольких неудач, дополняет тренер, спортсмен задумался «куда себя дальше подать» и под влиянием семьи ушел из большого спорта и, несмотря на все попытки уговорить его вернуться в биатлон, «родители настояли, чтобы он закончил карьеру».

Кроме того, подчеркивает Котов, Малиновские видели сына в авиации и возлагали большие надежды на то, что тот станет вертолетчиком, потому как отец спортсмена — опытный человек в авиации. Отмечает тренер и то, что в училище Малиновский не так плотно занимался, так как был весь в спорте, на сборах и тренировках, но последний год он восстановился и продолжил обучение.

«Летал вроде неплохо, но мое личное мнение, что опыта у него всё равно было не много. А тут стечение таких трагических обстоятельств, как погодные условия, нужен большой опыт. Для полетов у нас на Камчатке сложные условия»,— заключил Котов.

О гибели биатлониста и еще двух пассажиров вертолета — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка — стало известно утром 17 июля. Их тела были обнаружены на месте падения вертолета в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, «Робинсон» выполнял частный рейс, пассажиры вертолета не были зарегистрированы в качестве туристов. Известно, что Кайгородова и Колесняк прилетели на Камчатку в девятидневный тур. Вертолет вылетел днем ранее, 16 июля, из долины Узон и следовал в село Мильково, где родился и окончил школу Малиновский. В установленное время он не вышел на связь.