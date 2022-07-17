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После схода 12 вагонов в Тульской области возбудили уголовное дело

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Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Элемент груза, попав в колесную пару, привел к сходу подвижного состава», — уточняется в сообщении.

Следствием установлено, что 16 июля на перегоне Узловая-3 – Жданка Московской железной дороги произошел сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая-1 – Елец.

Отмечается, что погиб уроженец Тульской области, причастный к незаконному завладению перевозимого груза.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тульской области с рельсов сошли 12 вагонов. В сообщении говорилось, что из-за происшествия временно приостановили движение поездов, несколько из них было задержано. Для разрешения ситуации железнодорожники направили восстановительный поезд со станции Узловая.

В этот же день на станции Протока в Краснодарском крае сошли с рельсов вагоны с газовым конденсатом. В пресс-службе отметили, что на движение поездов по станции ситуация не повлияла.

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