Автобус насмерть сбил мужчину на Алтае

На Чуйском тракте в Онгудайском районе Республики Алтай автобус насмерть сбил мужчину. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел ранее, 16 июля. 52-летний водитель автобуса Hyundai Universe Space ехал со стороны села Акташ в сторону населенного пункта Шебалино. 49-летний местный житель шел по проезжей части без опознавательных знаков. Автобус сбил мужчину, тот скончался на месте происшествия. По предварительной информации, погибший был пьян.

Ранее, 16 июля, в Архангельской области водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тягачом «КамАЗ». Травмы получили 16 человек.