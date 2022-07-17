Брюс Уиллис вернулся на место съемок «Крепкого орешка»

Пенсия даже у звезд — самое время поностальгировать. Брюс Уиллис вернулся на место съемки «Крепкого орешка», передает телеканал «Известия». Кадры в соцсети опубликовала супруга теперь уже бывшего актера. Уиллис завершил карьеру в конце марта 2022 года. У актера диагностировали афазию — болезнь, ведущую к нарушению речи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.